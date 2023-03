Incetta di medaglie per la Netium al meeting "Città di Canosa"

Incetta di medaglie (2 d'oro, 14 d'argento e 10 di bronzo) per laalche si è tenuto domenica scorsa a Canosa: gli atletisi sono confermati la, grazie al lavoro dei tecniciNel nuovo modello di gare regionali della, fra gli Esordienti A di rilievo il risultato di Riccardo Bruni, che s'è imposto nei 50 e 100 farfalla e nei 100 e 200 stile libero, alla pari diche ha conquistato l'oro nei 50 dorso,oro nei 50 e 100 rana e che ha portato a casa il bronzo nei 50 stile e 100 stile. Oro nei 50 dorso per, argento nei 100 dorso e 400 stile e bronzo nei 200 stile. Argento penei 50 stile.Nella categoria Esordienti B, invece, oro pernei 200misti e nei 100 stile, argento nei 200 stile e nei 200 misti. Argento anche pernei 100 rana enei 100 dorso, mentre bronzonei 100 dorso. Risultati e piazzamenti di prestigio per i giovinazzesi anche nelle varie staffette 4x50 misti femmine, 4x50 misti maschile, 4x50 stile femmine e 4x50 stile maschile. Premio speciale, poi, a Bruni per la combinata 50-100 stile.La Netium, dunque, si conferma la prima società in Puglia, capace di sfornare atleti di livello: l'attenzione dei tecnici verso gli atleti è alta, per potersi dedicare al nuoto conciliando la scuola con lo sport che è il miglior mezzo per il benessere fisico e soprattutto mentale nel periodo di maggiore crescita fisica degli stessi.