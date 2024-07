Campionato regionale in vasca lunga, Netium prima società in Puglia!

Si è chiuso un fantastico weekend per la: presso la piscina a vasca lunga delgli atleti hanno vinto tutto quello che c'era da vincere con poderose prestazioni individuali ed in staffetta che hanno permesso alla società di ottenere il primo posto in tutte le categorie.«Per la società è un grande traguardo che ripaga il duro lavoro degli istruttori qualificati che ogni anno ci permettono di raggiungere grandi risultati in Puglia e ormai anche a livello nazionale», è la dichiarazione di, direttore sportivo della società sportiva. «Con tanto orgoglio, perché frutto di un anno di duro lavoro, possiamo comunicare che la».Gli Atleti, gli allenatori e i genitori «si sono impegnati tutti i giorni per portare a termine questo risultati - ha proseguito il diesse del centro sportivo che sorge in via Deceglie -. Un grande grazie va alla proprietà della Netium, una grande realtà sportiva che si impegna a garantire il più possibile a questo fantastico gruppo».