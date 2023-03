Assoluti, pioggia di medaglie per gli atleti Netium: otto di loro andranno a Riccione

4x100 e 4x200 stile libero (Melillo-Porro-Altamura Veneziani);

4×100 stile libero (Mastrorilli- Miccoli- De Ruvo- Vino);

4×200 stile libero (Mastrorilli- Miccoli- De Ruvo- Vino).

4x100 misti (Melillo-Porro-Altamura Veneziani);

4×100 misti (Mastrorilli- Miccoli- De Ruvo- Vino);

4x200 stile libero (Nannola-Comodo-Porro-Lorizzo)

4x200 stile libero (De Giosa-Samarelli-Bruni Bevilacqua);

4x100 mista (Bruni-Lampedecchia-De Giosa-Samarelli).

Un fine settimana ricco di intense soddisfazioni per il team degliin forza alla, il centro sportivo che ha sede in via Deceglie a Giovinazzo: otto di loro, infatti, faranno parte della rosa degli atleti che parteciperanno al campionato italiano di categoria che si svolgerà a Riccione dal 31 marzo al 5 aprile.Il pass lo hanno ottenuto nel corso dei campionati regionali di categoria che si sono svolti a Taranto tra il 12 e il 19 marzo scorsi. Si tratta di. Non solo le convocazioni per Riccione, la Netium ha ottenuto prestazioni di tutto rilievo. Tutti gli altri si sono distinti nelle loro prestazioni, ottenendo un cospicuo bottino di medaglie.Di seguito gli atleti dellapremiati nelle loro specialità:oro 400-800-1500 stile liberobronzo 50 dorso-50 delfinooro 50 dorso-100 stile liberoargento 100 dorsoargento 50-100 dorsobronzo 200 dorsooro 200 stile liberooro 200 dorsoargento 400 stile liberobronzo 100 dorso-200 stile liberooro 1500 stile liberoargento 400 stile liberobronzo 800 stile liberobronzo 50 ranaoro 200 stile e 100 farfallabronzo 100 stile liberooro 100-200 dorsoargento 50 dorso e 100 stile liberooro 200-50 stile liberobronzo 100 ranaoro 50 stile liberoFederica Samarellibronzo 100 ranaRisultati staffette:OroArgentoBronzo