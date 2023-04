"Sport, prevenzione e salute", se ne parla in un incontro-dibattito organizzato dalla Netium

Sabato 29 aprile, a partire dalle ore 11:15, laorganizza a Giovinazzo un evento in collaborazione con l'associazione Energia Donna Odv, interamente dedicato alla prevenzione delle malattie attraverso lo sport. Il titolo della conferenza-dibattito è appuntoPrevenire significa porre in atto tutta una serie di azioni finalizzate a eliminare o a ridurre al minimo il verificarsi di situazioni dannose, o comunque pericolose.In campo sanitario, con prevenzione si intende l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, quindi volte ad anticipare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti, o a limitarne i danni.L'incontro prevede gli interventi del dott. Marco Majorano, specialista in medicina dello sport, del dott. Olindo Custodero, direttore Chirurgia Senologica all'Ospedale San Paolo di Bari e della dr.ssa Angela Vestito, direttore Radiodiagnostica Senologica all'Ospedale San Paolo di Bari.L'evento gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo e l'ingresso è libero.