Hockey
Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
Le semifinali e la finale della coppa europea si disputeranno al PalaPansini
Giovinazzo - giovedì 12 febbraio 2026
La Final Four del World Skate Europe Trophy di hockey su pista, alla seconda edizione, si disputerà a Giovinazzo; ad ufficializzarlo, e a metter fine all'attesa per la decisione, il comunicato ufficiale 004/2026 della Rink Hockey Tecnical Commission.
La nostra città si è aggiudicata quindi la fase finale della terza competizione europea hockeistica a discapito di Valongo, altra pretendente.
L'organizzazione sarà curata dall'AFP Giovinazzo e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici - Skate Italia, con il supporto della Città di Giovinazzo.
A contendersi il trofeo saranno la squadra padrona di casa, l'Hockey Sarzana, i portoghesi dell'AD Valongo e i francesi del CS Noisy RS.
Si comincerà venerdì 13 marzo, alle ore 19.30, con la conferenza stampa di presentazione con i tecnici delle squadre appena arrivate.
Il programma prevede poi per sabato 14 marzo le due semifinali: la prima tra il Noisy e il Sarzana si disputerà alle ore 17.00, quella tra il Giovinazzo e il Valongo si terrà alle ore 19.30.
Domenica 15 marzo, alle ore 12.00, la finale con l'assegnazione del titolo.
Grande la soddisfazione del Presidente della società Francesco Minervini mentre la tifoseria biancoverde è già in fermento e sogna di aver la fortuna di poter assistere alla vittoria del secondo trofeo continentale della storia AFP dopo la leggendaria Coppa delle Coppe del 1980.