Harakiri Defender Giovinazzo C5, il Sulmona vince a 15'' dalla fine
Un rilancio di Berardi consente a Nicolodi di firmare il gol-partita. E i tre punti se li prende la formazione di Ricci
Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025 9.29
Harakiri Defender Giovinazzo C5. Nel nono turno del girone B di serie A2 Elite, la squadra di Menini, avanti anche 3-1 durante il primo tempo (doppietta dell'ultimo arrivato Cutrignelli), si fa rimontare dal Sulmona Futsal che vince all'ultima curva 4-6 e aggancia in classifica, a quota 16 punti, proprio i biancoverdi, quarti e adesso in compagnia di altre due formazioni.
I giovinazzesi, infatti, reduci da due vittorie di fila, sprecano letteralmente la possibilità di portare a casa almeno un punto, dopo aver subito due volte la rimonta ospite: la formazione abruzzese, poi, negli ultimi 15 secondi è riuscita perfino a strappare tre punti insperati per l'andamento del match, molto equilibrato sino a quel momento.
Menini schiera Di Capua, Divanei, Marolla, Difonzo e Tanke, mentre Ricci risponde con Berardi, l'ex Sosa, Nicolodi, Severo e Santoro. Comincia bene il Sulmona e al 3' è già 0-1 grazie ad una girata di Santoro che sorprende Divanei e Di Capua, ma al 5' è l'assolo di Cutrignelli, all'esordio con la maglia biancoverde, a trovare l'angolo più lontano alla destra di Berardi per l'1-1.
Al 7' è 2-1 col recupero palla di Fanfulla che serve l'accorrente Palumbo bravo a trovare il sette. Sfortunato poco dopo Di Matteo, fermato dal palo prima che all'8' Tanke trovi a centro area lo scavetto di Cutrignelli per il 3-1. Ancora protagonista l'ultimo arrivato, quando colpisce il palo, azione che sostanzialmente chiude le ostilità del primo tempo.
Segna il 4' della ripresa quando Severo in diagonale trova la stoccata di Villa per il 3-2, ma poi è la punizione perfetta al 6' di un'inesauribile Nicolodi a riportare la contesa sul 3-3. L'assist centrale al 10' dello sgusciante Difonzo per Tanke porta il pivot brasiliano a insaccare il 4-3. Non è rassegnata la squadra ospite e Di Matteo all'11' scodella a centro area una palla che Santoro spinge alle spalle di Di Capua per il 4-4.
Tanke vesta la maglia del power play al 15' per cercare di sbloccare il risultato e il Giovinazzo spinge sino a 47" dal termine quando Cutrignelli si fa ipnotizzare dal dischetto del libero da Berardi. Con 15" da disputare e con la gestione dell'azione d'attacco, i padroni di casa perdono il possesso palla e Berardi lancia Nicolodi che a porta sguarnita segna il 4-5. Ininfluente è il 4-6 ancora ad opera di Nicolodi che sui titoli di coda rimette la sua firma per il terzo goal personale di giornata.
«Ho inserito il portiere di movimento perché volevamo vincerla come abbiamo vinto le altre partite, ma in quelle situazioni basta davvero un dettaglio per indirizzare il risultato finale - ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. Lo spirito è quello, cercare sempre di vincere. Peccato».
Il Defender Giovinazzo continua a fare tanti gol (47, miglior attacco del girone B), ma ne subisce altrettanti: «Siamo una squadra che cerca di fare gol e di vincere - ha continuato -, ma d'altra parte deve necessariamente lasciare qualcosa. Dobbiamo essere più attenti in difesa, l'arrivo di Cutrignelli ci darà una grossa mano, con il rientro di Dibenedetto sarà una squadra completa», ha concluso Menini.
