Harakiri Defender Giovinazzo C5, il Sulmona vince a 15'' dalla fine

Harakiri. Nel nono turno del girone B di serie A2 Elite, la squadra di, avanti anche 3-1 durante il primo tempo (doppietta dell'ultimo arrivato), si fa rimontare dal Sulmona Futsal che vince all'ultima curvae aggancia in classifica, a quota, proprio i biancoverdi, quarti e adesso in compagnia di altre due formazioni.I giovinazzesi, infatti, reduci da due vittorie di fila, sprecano letteralmente la possibilità di portare a casa almeno un punto, dopo aver subito due volte la rimonta ospite: la formazione abruzzese, poi, negliè riuscita perfino a strappare tre punti insperati per l'andamento del match, molto equilibrato sino a quel momento.Menini schiera Di Capua, Divanei, Marolla, Difonzo e Tanke, mentre Ricci risponde con Berardi, l'ex Sosa, Nicolodi, Severo e Santoro. Comincia bene il Sulmona e al 3' è già 0-1 grazie ad una girata diche sorprende Divanei e Di Capua, ma al 5' è l'assolo di, all'esordio con la maglia biancoverde, a trovare l'angolo più lontano alla destra di Berardi per l'1-1.Al 7' è 2-1 col recupero palla di Fanfulla che serve l'accorrentebravo a trovare il sette. Sfortunato poco dopo Di Matteo, fermato dal palo prima che all'8' Tanke trovi a centro area lo scavetto diper il 3-1. Ancora protagonista l'ultimo arrivato, quando colpisce il palo, azione che sostanzialmente chiude le ostilità del primo tempo.Segna il 4' della ripresa quando Severo in diagonale trova la stoccata diper il 3-2, ma poi è la punizione perfetta al 6' di un'inesauribilea riportare la contesa sul 3-3. L'assist centrale al 10' dello sgusciante Difonzo perporta il pivot brasiliano a insaccare il 4-3. Non è rassegnata la squadra ospite e Di Matteo all'11' scodella a centro area una palla chespinge alle spalle di Di Capua per il 4-4.Tanke vesta la maglia del power play al 15' per cercare di sbloccare il risultato e il Giovinazzo spinge sino a 47" dal termine quando Cutrignelli si fa ipnotizzare dal dischetto del libero da Berardi. Con 15" da disputare e con la gestione dell'azione d'attacco, i padroni di casa perdono il possesso palla e Berardi lanciache a porta sguarnita segna il 4-5. Ininfluente è il 4-6 ancora ad opera diche sui titoli di coda rimette la sua firma per il terzo goal personale di giornata.«Ho inserito il portiere di movimento perché, ma in quelle situazioni basta davvero un dettaglio per indirizzare il risultato finale - ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. Lo spirito è quello, cercare sempre di vincere. Peccato».Il Defender Giovinazzo continua a fare tanti gol (47, miglior attacco del girone B), ma ne subisce altrettanti: «- ha continuato -, ma d'altra parte deve necessariamente lasciare qualcosa. Dobbiamo essere più attenti in difesa, l'arrivo di Cutrignelli ci darà una grossa mano, con il rientro di Dibenedetto sarà una squadra completa», ha concluso Menini.