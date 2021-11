Giovinazzo C5, trasferta in Sicilia per la vice capolista dell'A2

15 giorni dopo la trasferta di Melilli, ilsi recherà nuovamente in Sicilia per affrontare la, nel libero consorzio comunale di Enna, squadra che occupa la penultima posizione in classifica, nel girone D di serie A2, con soli tre punti all'attivo ottenuti dopo la vittoria in casa con l'Atletico Cassano.I padroni di casa nell'ultimo turno sono stati sconfitti a Catanzaro col punteggio di 6-0, ma hanno dovuto fare a meno di Castronovo e Rinaudo squalificati che recupereranno per la partita con il Giovinazzo. Occhio anche a Gallinica, Da Rocha e soprattutto Fabinho che va a rete con estrema facilità.I ragazzi didopo la vittoria, non del tutto facile, con i Bulldog Capurso hanno consolidato il ruolo di vice capolista in solitaria e puntano a non perdere le distanze dal Cosenza che guida la classifica.Continua a tenere alto il suo rendimento e la sua vena realizzativache sabato scorso ha realizzato una doppietta. Il pivot lucano al suo primo anno con la squadra del presidentesi è subito ambientato siglando già 4 reti.«Avevo la sensazione dall'inizio del campionato che la nostra squadra potesse pensare in grande - le sue parole -. Abbiamo la mentalità giusta e lavoriamo in sintonia e i risultati sono la naturale conseguenza di ciò che facciamo in settimana. Personalmente mi sono integrato benissimo e ho piena fiducia da parte di tutti i miei compagni lo staff tecnico e la società e il mio buon rendimento dipende soprattutto da questo».Non ci resta che attendere sabato (fischio di inizio fissato alle ore 16.00) per vedere se anche da Piazza Armerina il Giovinazzo C5 tornerà con il morale ancora alto per aver ottenuto un risultato positivo.