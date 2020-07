Giovinazzo C5: il rinnovo di Piscitelli fino al 2021 è una formalità

Il rinnovo si è rivelato praticamente una formalità:ha incontrato il direttore sportivoper porre la firma sull'accordo che legherà il laterale giovinazzese classe '87 al club di via Sanseverino per un altro anno, almeno sino al 2021.Negli incontri interlocutori molto frequenti che ci sono stati tra le parti non è stato difficile trovare un'intesa di massima per premiare il giocatore, che ha dimostrato fedeltà al sodalizio retto darifiutando offerte di ingaggi più alti. «Anche quest'estate - spiega il giocatore -da parte di altre società, che ringrazio per la stima, ma il rinnovo con la squadra della mia città, anche stavolta,: ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato, ho ascoltato con attenzione il progetto e».Non avrebbe mai accettato l'idea di andare via, soprattutto dopo la mancata rincorsa al primo posto a causa della sospensione del campionato di serie B. «In primis vorrei rivolgere i miei complimenti alche ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. Senza il Coronavirus - ha detto ancora - sarebbe stata una fase finale da vivere tutta d'un fiato, sino all'ultimo secondo.: è vero, il sogno è svanito, ma sono rimasto piacevolmente colpito dall'entusiasmo che si respirava in città».Il giocatore, dunque, non ha pensato neppure per un attimo di sfilarsi la maglia biancoverde «anche perché - rivela Piscitelli - la prossima stagione sarà particolare: giocherò senza aver accanto un campione fraterno come, ma cercherò di regalare emozioni ai tifosi e alla città per continuare a scrivere, tutti insieme, pagine di storia di questa società».Anche il diesse Lasorsa ha colto l'occasione per commentare la firma sull'accordo: «Si è guadagnato questo rinnovo e ora vogliamo che la prossima stagione sportiva - ha detto - coincida con l'inizio di una».