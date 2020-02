Giovinazzo C5, ecco l’ottava meraviglia. Vince 2-4 a Canosa

E sono otto. Ilcentra l'ottava vittoria di fila nel campionato di serie B violando col risultato diil mini rettangolo di gioco dellae rafforzando il suo secondo posto in classifica, sempre a -5 dalla battistrada Futsal Capurso.I biancoverdi, dunque, lanciano un nuovo ruggito verso i piani alti del girone G: undicesima vittoria stagionale per la squadra - in grandissima condizione - di, priva dell'infortunato Di Capua e dello squalificato Mongelli, a cui basta il pilota automatico ed un super Di Ciaula - che è sembrato essere come quel tonno della reclame: insuperabile - per espugnare il campo del quintetto dell'ex Josè David, che attraversa un momento difficile in tutti i sensi.L'inizio del match è equilibrato. I più attivi, da una parte e dall'altra, sono Alves e Rago che provano a scuotere la gara, sino allo sfortunato autogol diche porta il Giovinazzo C5 in vantaggio: 0-1.La cronaca del primo tempo, per i padroni di casa, non fa registrare grandissimi spunti, mentre dall'altra parte i giovinazzesi fanno la partita, sanno che la difesa non è la specialità della casa canosina () e si divertono a bucarla da subito: le conclusioni a rete di Alvaralhão dos Santos, Alves e Focosi Eller, letteralmente immarcabili, però, trovano sempre un puntuale Tatonetti a respingere gli attacchi al forziere rossoblu.Oltre a loro c'è un altro che, in questo periodo, la porta la vede benissimo: èche, prima del riposo, dà il raddoppio al Giovinazzo C5. Il suo gol (secondo centro consecutivo) vale lo 0-2, punteggio che rimarrà tale sino alla sirena intermedia grazie alle parate di Di Ciaula su Rago e Urio. La ripresa comincia sulla falsa riga dei primi 20', con il Giovinazzo C5 in avanti senza spingere troppo sull'acceleratore.La Playled Canosa, dal canto suo, osa qualcosa in più, ma appena prova a mettere il naso fuori dalla propria metà campo (di Di Risio l'ennesimo tentativo disinnescato da Di Ciaula) subisce un'altra mazzata:, al termine di una ripartenza, colpisce il palo, poi approfittando di una leggera indecisione della difesa di casa infila Tatonetti. 0-3 ad un quarto d'ora dall'epilogo.A quel punto, le cose per gli uomini di Lodispoto (chiamato a sostituire in panchina D'Ambrosio, nda) diventano sempre più difficili ed il momento sfortunato per la Playled Canosa continua con la deviazione di, che infila la propria porta: 0-4 e per il Giovinazzo C5, che come negli anni da cannibale non si ferma e chiude in crescendo, gara ormai in cassaforte.Nel finale il quintetto di casa ha un sussulto d'orgoglio: Di Risio, Rago e Josè David sono i più pericolosi ad organizzare le trame offensive, ma solo una grande prestazione di Di Ciaula evita alle due squadre di riavvicinarsi.La Playled Canosa si riavvicina, in realtà, con i gol di(1-4) e(2-4), ma al 40' il Giovinazzo C5 respira - nonostante lo scontro fortuito fra Rafinha (uscito in barella e che ha riportato un trauma cranico commotivo) e Di Risio - e incassa l'ottava vittoria di fila o, se preferite, l'ottava meraviglia consecutiva. Un segnale di forza. Non una novità.