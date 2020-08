Giovinazzo C5-Douglas Alvaralhão dos Santos, ufficiale il divorzio

Il divorzio era nell'aria. Ma ora è arrivata anche l'ufficialità. Le strade die delsi dividono, come conferma la stessa società in un comunicato.«Sono ai saluti - dice il brasiliano -. Dopo una sola stagione le nostre strade si dividono, ringrazio la società, con in testa il presidente, lo staff tecnico, i miei compagni e i tifosi per l'affetto che mi hanno mostrato in tutti questi mesi».Il laterale destro e i vertici del club si sono confrontati: l'addio è stato pacifico ed a confermarlo è lo stesso atleta: «Tutto è accaduto in assoluta amicizia e serenità. Sono triste solo per non aver potuto completare, assieme ai miei compagni di squadra, la rincorsa al Futsal Capurso,- fa sapere l'atleta di Rio de Janeiro -: non si poteva agire diversamente al termine di una stagione già catastrofica per via del Covid-19, sarebbe stato un ulteriore danno per chi, come noi, non ha potuto concludere un campionato che chissà come sarebbe finito».Infine, ancora vari ringraziamenti per il giocatore classe '85 che prima di arrivare a Giovinazzo ha disputato le ultime due stagioni in Italia con il Carrè Chiuppano AV ed il Futsal Cobà, segnando e soprattutto fornendo assist eccezionali, la specialità della casa: «Grazie ancora alla società:e un grande peccato non aver potuto coronare il nostro sogno sul campo., è stato un onore indossare questa maglia e un'emozione bellissima - conclude Alvaralhão dos Santos - far parte di un gruppo importante come questo».Nel ringraziarlo delle prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Giovinazzo C5 augura A, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il direttore sportivo- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal internazionale».