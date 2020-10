Giovinazzo C5, Carlucci non molla: «Il sesto uomo torna in campo»

Il, reduce dal 4-4 esterno sul campo di Ortona, contro la Tombesi C5, scalda i motori per l'esordio casalingo stagionale in quella serie A2 ritrovata dopo un lungo decennio di relegamento in serie B.«L'abbiamo fortemente voluta», sono le parole del raggiante ed euforico presidente, con la sua squadra che questo pomeriggio alle ore 16.00, in, riceverà il, privo dello squalificato Barichello. «Per realizzare grandi cose - dice il patron -, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare. Non solo pianificare, ma anche credere. Io dico che bisogna avere una grande società, che per me rappresenta davvero una famiglia, un valido staff tecnico e dei grandi atleti, avere la determinazione, avere una grande forza».Il PalaPansini sarà aperto solo agli abbonati (, nda), in una struttura che potrà ospitare i tifosi in maniera ridotta, come prescritto dalle norme a contrasto della diffusione del Covid-19. Norme che impongono la presenza di pubblico alrispetto alla capienza totale:«Puntiamo- afferma Carlucci -. Certo, se qualcuno mi chiedesse come sarà il futsal, ai tempi del Covid-19, non so ancora dare una risposta: di sicuro sarà un'annata strana, nella quale all'improvviso si potrà giocare oppure non giocare, a seconda degli eventuali positivi al virus. Questo è un anno, stranamente, in cui il futuro non è così roseo e la linea del traguardo finale non si vede per nulla».Anche il Giovinazzo C5, come le altre società, vivrà alla giornata, dunque: «Sì, bisogna vivere alla giornata, ci alleneremo giorno per giorno, giocheremo di settimana in settimana e passo dopo passo speriamo davvero di arrivare fino in fondo. Ho paura perché la curva dei contagi sale giorno dopo giorno e perché ho degli onori, ma anche degli oneri ed in questo momento solo il responsabile della salute dei miei ragazzi contro un virus che continua ad avanzare e a colpire dappertutto.».