Giovinazzo C5, ai play-off ancora il Regalbuto. Piscitelli: «Non vogliamo fermarci»

al termine della regular season ad una sola lunghezza dalla capolista Melilli. Ilha chiuso il proprio campionato al terzo posto. Ci sarebbe da essere soddisfatti. E dalle parti di via Sanseverino, in effetti, lo sono eccome.Mastorica bandiera biancoverde, è un capitano che non s'accontenta mai. Questa sera alle ore 19.00, sul parquet del PalaPansini, il team del duo composto daospiterà ilnel primo atto dei play-off per il salto in serie A1.Per ciascun raggruppamento di categoria, infatti, si disputano, in gara unica sul campo della miglior classificata al termine della regular season, gli accoppiamenti seconda-quinta e terza-quarta. In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari, spazio a due supplementari da 5 minuti ciascuno; qualora persistesse l'equilibrio, si qualificherà la formazione di casa, vale a dire la miglior piazzata.«Siamo molto contenti di quanto fatto sino a questo momento - ha detto il capitano -, ma nel nostro lavoro bisogna sempre guardare avanti. Se siamo grandi e maturie dobbiamo fare di tutto per proseguire la nostra corsa: abbiamo lavorato tanto per poterci giocare partite di questa importanza».La città, chiamata a raccolta dal sodalizio attraverso la riduzione del costo del tagliando d'ingresso), già sogna un traguardo storico, inimmaginabile sino a pochi anni fa: «La squadra sta bene, ci siamo allenati con costanza - ha detto ancora Piscitelli -, abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di grandissimo, anche se ovviamente siamo già contenti di quanto fatto sino ad ora. Bisogna essere così bravi da crearci un traguardo ancora più ambizioso, qualcosa di epico.».Per farlo, però, ci vorrà un PalaPansini traboccante di tifo ed entusiasmo: «Vogliamo un Palasport pieno, vogliamo il pubblico delle grandi occasioni, vogliamo il sesto uomo in campo. Insieme - ha concluso Piscitelli -».