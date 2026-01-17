Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria
I biancoverdi saranno impegnati sabato in Sicilia. Cutrignelli: «Vogliamo continuare a vincere». Start alle ore 15.00
Giovinazzo - sabato 17 gennaio 2026
Il Defender Giovinazzo C5, dopo aver ottenuto il primo successo del 2026, sarà impegnato oggi in Sicilia, sul rettangolo del fanalino di coda Mascalucia, nel quindicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.
«Abbiamo iniziato l'anno nel migliore dei modi - ha detto Nicola Cutrignelli, autore di una doppietta nel 6-3 all'Itria -, ma d'ora in avanti sarà importante dare continuità di risultati rispetto al lavoro che stiamo facendo».
Il laterale di Bari è tornato in riva all'Adriatico da due mesi dopo l'accordo col club di Carlucci: «Dal mio arrivo - ha continuato - qualche punto in più in classifica probabilmente lo avremmo meritato, ma purtroppo lo sport è questo. Volevo tornare da tempo qui, dove ho ritrovato dei vecchi amici che mi hanno aspettato», ha raccontato Cutrignelli.
«Ho trovato dei ragazzi che avevo lasciato bambini e compagni di squadra straordinari a livello umano, tecnico e tattico - ha proseguito -. L'obiettivo è continuare a cementificare un bel gruppo che va nella stessa direzione, soltanto così i risultati arriveranno sempre. E poi vedo la felicità di tutti e questa è la cosa più importante».
I biancoverdi di Menini, intanto, sono arrivati a Mascalucia: il club di mister Incatasciato è ultimo con 4 punti, ha salutato quattro giocatori (Longo, D'Arrigo, Tosto e Gerli) ed è reduce dal pesante 13-1 di Sulmona.
«Noi abbiamo preparato la partita, come ogni settimana, con grande intensità e voglia - ha detto Cutrignelli - e dobbiamo continuare a lavorare perché vogliamo dare continuità al successo con l'Itria e continuare a scalare la classifica». La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaWagner di Mascalucia. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.
