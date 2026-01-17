Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria

Il, dopo aver ottenuto il primo successo del 2026, sarà impegnato oggi in Sicilia, sul rettangolo del fanalino di coda, nel quindicesimo turno del girone B di serie A2 Elite.«Abbiamo iniziato l'anno nel migliore dei modi - ha detto, autore di una doppietta nel 6-3 all'Itria -, ma d'ora in avanti sarà importante dare continuità di risultati rispetto al lavoro che stiamo facendo».Il laterale di Bari è tornato in riva all'Adriatico da due mesi dopo l'accordo col club di Carlucci: «Dal mio arrivo - ha continuato - qualche punto in più in classifica probabilmente lo avremmo meritato, ma purtroppo lo sport è questo. Volevo tornare da tempo qui, dove ho ritrovato dei vecchi amici che mi hanno aspettato», ha raccontato Cutrignelli.«Ho trovato dei ragazzi che avevo lasciato bambini e compagni di squadra straordinari a livello umano, tecnico e tattico - ha proseguito -. L'obiettivo è continuare a cementificare un bel gruppo che va nella stessa direzione, soltanto così i risultati arriveranno sempre.».I biancoverdi di, intanto, sono arrivati a Mascalucia: il club di mister Incatasciato è ultimo con 4 punti, ha salutato quattro giocatori (Longo, D'Arrigo, Tosto e Gerli) ed è reduce dal pesante 13-1 di Sulmona.«Noi abbiamo preparato la partita, come ogni settimana, con grande intensità e voglia - ha detto Cutrignelli - e dobbiamo continuare a lavorare perchée continuare a scalare la classifica». La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaWagner di Mascalucia. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.