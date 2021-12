Genchi lascia il Giovinazzo C5: «Un onore indossare questa maglia»

Le strade dele disi separano dopo quasi due stagioni.Il club di via Sanseverino, attraverso il direttore dell'area sportiva, fa sapere che si tratta di una decisione presa di comune accordo «dopo una serena riflessione» e ringrazia l'ormai ex portiere biancoverde «un gentleman dentro e fuori dal campo e. Lo ringraziamo per le prestazioni offerte e per la professionalità espressa, consci di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo pienamente sicuri, continuerà a mostrare nel futsal nazionale».Arrivato alla corte del presidentenell'estate del 2019, Genchi vanta 16 anni di futsal giocato e oltre 400 presenze messe da parte con le maglie di Modugno (in serie C1), Atletico Cassano (per un lungo quadriennio, dalla serie C2 alla vittoria del campionato di serie C1), Aquile Molfetta (in serie C1), Polisportiva Adelfia (primo posto in serie C2 e successiva annata in serie C1), Just Mola (in serie C1), New Team Putignano (sempre in serie C1) ed infine l'approdo al Giovinazzo (in serie A2).«Per me è statoe cercare di essere utile alla causa con il lavoro e la dedizione - fa sapere l'estremo difensore -. Non è stato facile prendere questa decisione perché per me Giovinazzo rappresenta una casa e una famiglia. Voglio ringraziare la società, lo staff, i compagni di squadra, i tifosi e le persone che mi hanno sempre supportato e che alla fine mi hanno fatto crescere prima come uomo e dopo come calciatore».«Vi porterò nel mio cuore - conclude Genchi - e vi mando un abbraccio forte».