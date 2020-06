Focosi Eller rientra al Barletta C5

Rientro a Barletta previsto per, che non continuerà dunque ad indossare la maglia del. Il laterale brasiliano, giunto in riva all'Adriatico durante la sessione invernale del mercato e dotato di grande tecnica ed esplosività,«Grazie al presidente, ai dirigenti, allo staff e soprattutto ai tifosi del Giovinazzo C5 per il supporto di quest'anno - le parole dell'ex giocatore biancoverde -. È stata una stagione meravigliosa e un grande peccatoa causa del Coronavirus. Vi ringrazio per avermi accolto come avete fatto, sono stato bene, è stato un onore indossare questa maglia e un'emozione bellissima far parte di un gruppo importante come questo».L'atleta classe '98, dunque, tornerà a vestire i colori biancorossi del Barletta C5, club con cui ha festeggiato il salto in serie A2 nel 2016 dopo essere arrivato in Italia sui titoli di coda del 2015. «Purtroppo, il prossimo anno - continua Focosi Eller -,e non potrò dare il mio contributo, ma allo stesso tempo sono assolutamente certo che i miei ex straordinari compagni di squadra onoreranno la maglia e tutta la città di Giovinazzo».«Sì, perché a questa città bisogna fare i complimenti: la società e i tifosi si sono comportati molto bene, mi hanno aiutato molto e mi hanno fatto sentire a casa. Grazie a tutti, ma ora è tempo di andare, in futuro rimarrò un fedele tifoso.». Nel ringraziarlo delle prestazioni offerte e della professionalità espressa, ilaugura all'atleta, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il direttore sportivo- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».