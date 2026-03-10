Final Four di WSE Trophy, le regole d'accesso

Unica modalità di accesso, l'acquisto, online o presso i punti vendita fisici, dei biglietti giornalieri o dell'abbonamento per l'intero weekend.

Non ci saranno pass ad eccezione di quelli già assegnati agli atleti delle squadre impegnate e allo staff del comitato organizzatore.

Non sarà valida la tessera sostenitore, utile solo per la regular season di campionato e per le eventuali fasi successive, ovvero playout oppure playin e playoff.

A controllare l'ingresso degli spettatori, nel rispetto del regolamento federale europeo, sarà un'organizzazione esterna a cui sarà affidato il servizio di security e di controllo dei varchi.

A tutela della sicurezza e del regolare svolgimento della kermesse sportiva, non sarà possibile introdurre utensili contundenti, materiale infiammabile o esplosivo, materiale coreografico infiammabile e bevande alcoliche.

La società a tal proposito dichiara: "Siamo consapevoli del grande entusiasmo che accompagna questo evento e ringraziamo sinceramente tutti i tifosi per la collaborazione e per il sostegno che dimostrano ogni giorno alla squadra. Organizzare una manifestazione internazionale richiede grande impegno e sacrifici da parte della società: siamo certi di poter contare sulla vostra comprensione e sul vostro consueto supporto".

Nel percorso di avvicinamento alla Final Four del World Skate Europe Trophy che si disputerà al PalaPansini il 14 e 15 marzo, l'AFP Giovinazzo fornisce utili informazioni di servizio per gli spettatori che intendono partecipare all'evento.