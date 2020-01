Fidens Giovinazzo, inizia con una sconfitta il 2020

Inizia male il 2020 della. La formazione biancoverde, reduce da due vittorie di fila contro il Raptors Bisceglie e il Basket Corato, si arrende all'A.G.S. Toritto con il punteggio finale diLa gara, valida per il quinto turno del girone B del campionato di Prima Divisione, è estremamente combattuta sin dal principio e si mantiene in perfetto equilibrio sino alla fine della prima frazione di gioco, agli archivi sul. Poi i padroni di casa premono sul pedale dell'acceleratore e, complici le amnesie difensive degli ospiti, surclassano i giovinazzesi riuscendo ad aumentare il distacco sino alAl rientro dagli spogliatoi, la squadra del duo composto datenta la rimonta, ma al 30' è ancora sotto di 8 punti:. Il divario aumenta nell'ultimo quarto del match, quando il quintetto di casa chiude la pratica, tocca il massimo vantaggio die centra la terza vittoria stagionale, con ilche fa calare il sipario sul match. Miglior realizzatore Amato (Eugenio) con 12 punti.Il club di, a causa del terzo rovescio stagionale, resta fermo a quota 4 punti. Nel prossimo turno, la Fidens Giovinazzo osserverà il turno di riposo e scenderà quindi in campo, al vecchio Palasport, domenica 26 gennaio alle ore 18.30 contro il