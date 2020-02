Fidens, quanta paura: Raptors Bisceglie battuti a fatica al supplementare

Laha vinto. Il punteggio dicedopo un supplementare per la squadra biancoverde sui Raptors Bisceglie. Una vittoria risicata, acciuffata all'overtime (61-59), dopo il 54-54 al termine dei tempi regolamentari e il 30-35 dei primi 30'.Nel decimo turno del girone A del campionato di Prima Divisione, i giovinazzesi non falliscono il loro primo vero esame, davanti ai propri tifosi. In avvio la squadra di casa riesce spesso a sfondare, mettendo spalle al muro quella ospite:al 10'. La musica non cambia nel secondo quarto ed al riposo lungo si va sul. Ma, i due coach, capiscono subito che quel +2 potrebbe non essere abbastanza.I Raptors Bisceglie la ribaltano al rientro dagli spogliatoi e chiudono il terzo quarto sul. L'ultima frazione di gioco è un bel testa a testa, senza esclusione di colpi e, proprio a fil di sirena, arriva il, quello che vale il supplementare. Si riparte: la Fidens Giovinazzo affonda, confeziona il sorpasso e chiude i conti sul definitivo, conquistando la terza vittoria stagionale. Ma soprattutto salvandosi da un clamoroso flop contro l'ultima della classe.Il club del presidentesale a quota 6 punti e nel prossimo turno, in programma domenica 1 marzo alle ore 20.30, sarà impegnato sul rettangolo del. Un'altra ghiotta opportunità per risalire ancora la classifica.