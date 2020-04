Coronavirus, basket: conclusi in anticipo i campionati regionali

Con una nota inviata alle società nella serata di giovedì 26 marzo, laha annunciato la conclusione dellaper ogni attività organizzata dai«Si comunica che, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio del 9 marzo scorso, la- si legge - ha ritenuto di adottare il provvedimento che dichiaraper ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai».«Sono pertanto dichiarati conclusi - è scritto ancora - i campionati di serie C Gold, serie C Silver, serie D, Promozione, Prima Divisione, tutti i campionati giovanili, la serie C femminile e i trofei Minibasket». Con questo comunicato laha dichiarato lo stop a tutti i campionati regionali, fra cui quello didove partecipa la, a causa dell'emergenzaÈ, quindi, da considerarsi conclusa la stagione sportiva inper la. Si ripartirà da zero, e sempre nella medesima categoria regionale, il prossimo anno.