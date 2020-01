Altra sconfitta la Fidens: la Fiore di Puglia Ruvo s'impone 53-68

Seconda sconfitta di fila - e quarta stagionale su sei partite sino qui disputate - per lanel campionato di Prima Divisione: i biancoverdi cedono in casa col punteggio dial cospetto della, società satellite dellaNel settimo turno del girone B (s'è concluso ieri il girone d'andata, nda), l'impatto con la partita da parte dei padroni di casa è comunque discreto, nonostante il leggero passivo al termine del primo quarto di gara:. In avvio di seconda frazione, gli ospiti cercano di prendere il controllo della gara, mentre la formazione di casa è piuttosto disordinata quando si tratta di attaccare a metà campo e al riposo lungo è sotto di 7:Laresta a galla nel terzo parziale di gara, ma la Fiore di Puglia Ruvo continua ad allungare il divario: al 30' è. La squadra del duo diretto da, però, si slega del tutto nel quarto parziale del match: i giovinazzesi hanno il merito di non rassegnarsi all'imbarcata, mentre gli ospiti gestiscono il finale: finisce, per i biancoverdi di casa è la seconda sconfitta consecutiva.Archiviato il girone d'andata, il sodalizio del presidentetornerà in casa, nuovamente al vecchio Palasport, domenica 9 febbraio contro la. Palla a due fissata alle ore 18.30.