Tonfo Fidens a Corato, biancoverdi travolti 88-24

Un primo quarto di sofferenza condizionato da unin favore dei padroni di casa, poi un match vissuto ai margini senza reazioni: laperdesul campo del Basket Corato e rischia seriamente di uscire anzitempo dalla lotta per la post-season.Nell'undicesimo turno del girone B di Prima Divisione, il primo parziale dei giovinazzesi (orfani dei vari Amato, Castrignano e Gadaleta) è letteralmente da incubo: l'ondata del Basket Corato tramortisce gli ospiti, in evidente difficoltà nel contenere l'ispirato attacco dei locali, capaci di chiudere il primo quarto con il parziale di. Anche nel secondo quarto, il quintetto di casa macina gioco e a realizza con altissime percentuali, andando al riposo lungo sulIl team del duo composto dai tecnici, al rientro dagli spogliatoi, non riesce proprio a reagire: la squadra di casa continua a segnare, domina a rimbalzo e cattura tutti i palloni vaganti, portandosi sulal 30'. Il cronometro sembra correre lento mentre la formazione neroverde è in festa: finisceper il Basket Corato, mentre per la Fidens Giovinazzo è uno dei più pesanti passivi della propria storia in Prima Divisione.Il club di, dopo una prestazione difficile da commentare, resta a 6 punti, superata anche dal Basket Corato. Prossimo appuntamento, stavolta sulla gomma del vecchio Palasport, domenica 8 marzo, contro l'. Palla a due fissata alle ore 18.30.