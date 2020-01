Epifania all'insegna della solidarietà per il Giovinazzo C5

Epifania all'insegna della solidarietà per il. Stasera, alle ore 18.00, presso il vecchio Palasport di via Devenuto per la seconda volta si affronteranno una squadra formata dal, dal centroe dall'associazione, con la collaborazione dell', per giocare laSarà l'evento dell'Epifania, un'iniziativa lanciata dal club del presidenteallo scopo di donare un piccolo momento di gioia ai ragazzi delle due associazioni, con l'intento di rinnovare l'idea secondo cui l'attività sportiva agisce da forte collante tra gli utenti e può seriamente rappresentare una valida alternativa riabilitativa e terapeutica.Sarà un evento da vivere con passione, calcisticamente interessante, con i giocatori che renderanno merito a chi segue il futsal come puro sport e come strumento di socializzazione.. Sarà una festa all'insegna dello sport, della condivisione, della solidarietà e del conclusivo scambio d'auguri al termine delle festività di