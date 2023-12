Due rinforzi per l’AFP Giovinazzo

L'ha chiuso il girone d'andata del campionato di A1 di hockey su pista in ultima posizione, collezionando 11 sconfitte, una sola vittoria e un pareggio. Un rendimento che ha suonato l'allarme nella tifoseria ma anche nella società biancoverde.Già dopo la debacle contro il Monza del 22 novembre il presidente Francesco Minervini aveva promesso sui canali social un intervento sul mercato. E il regalo di Natale in effetti c'è stato sotto forma di un doppio arrivo dall'Hockey Vercelli che sta vivendo un momento di forte difficoltà in pista e a livello economico. Il mister Crudeli e diversi giocatori sono stati lasciati liberi di accasarsi altrove; hanno scelto di approdare in viale Aldo Moro Rubio e Mattugini, annunciati nel giorno di chiusura della finestra di mercato., 29enne difensore spagnolo, ha esordito nel Reus Deportiu per poi trasferirsi in Italia nel 2016. Ha indossato la maglia del Viareggio, del Sarzana, del Trissino, del Forte dei Marmi e del Valdagno e ha vinto una Federation Cup e una Supercoppa Italiana. In Piemonte dall'inizio della stagione, ha finora fornito 5 assist, due dei quali nella gara contro la sua nuova squadra.è invece un attaccante 23enne, definito «uno dei giovani italiani più interessanti» dal suo ormai ex tecnico. Cresciuto nelle giovanili del Forte dei Marmi, ha giocato a Modena, ancora nella sua Forte, a Correggio, Vercelli, con il Montebello con cui ha segnato 15 reti contribuendo a centrare la salvezza, prima di tornare a Vercelli quest'estate. Nelle 13 gare fin qui disputate è andato a segno 12 volte, risultando il miglior marcatore della squadra; nel pareggio per 8-8 contro il Giovinazzo di inizio dicembre ha firmato 4 reti.«Come promesso ai nostri tifosi – ha dichiarato il presidente– abbiamo provveduto a rafforzare la squadra con due ottimi giocatori. Adesso il nostro mister Pino Marzella ha un importante ventaglio di soluzioni su cui poter contare per far esprimere al meglio il nostro team e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».