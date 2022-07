Di Capua rinnova con il Giovinazzo: «Una riconferma voluta da entrambi»

Non poteva prescindere dalla riconferma ditra i pali della stagione 2022/2023, dopo un campionato, quello della scorsa stagione, giocato con un rendimento di tutto rispetto.Finito sotto i riflettori di parecchie squadre che hanno cercato in qualche modo di acquisire le sue performance il portiere classe '93 ha giurato fedeltà ai colori biancoverdi e non ha esitato a trovare subito l'accordo con il club diE d'altro canto la società che ha creduto nel suo portierone sin dalla sua tenera età non poteva lasciarlo andare così facilmente in vista di un campionato che si preannuncia difficile per una serie di motivazioni, non ultimo l'impiego degli atleti stranieri in maniera ridotta.Proprio in merito alla sua riconferma Di Capua ci ha tenuto a precisare di essere «molto contento di questa riconferma:ed è bastato poco, una stretta di mano e un abbraccio, per suggellare un accordo. Quando senti la fiducia riposta in te da ogni singolo componente della società - ha detto - è tutto molto più facile soprattutto quando sei cresciuto in questo ambiente che ti è ormai familiare, motivo che mi ha spinto a non ascoltare altre richieste».Per la stagione che si appresta a disputare, infine, ha chiosato: «Dobbiamo ora archiviare la stagione scorsa che ci ha riservato parecchie soddisfazioni, forse per me. Adesso ci apprestiamo ad affrontare la prossima che - ha proseguito Di Capua - sarà diversa in considerazione del ristretto numero di stranieri che faranno parte dei roster con conseguente utilizzo più elevato dei giocatori italiani».«Io non posso che garantire il mio impegno per continuare a difendere nel migliore dei modie sperare - ha concluso - di ripetere il raggiungimento degli obiettivi personali e di squadra raggiunti l'anno scorso».