Sarà sempre Di Capua a guardia del Defender Giovinazzo C5

È uno tra i portieri che garantiscono una certa sicurezza e un attaccamento alla maglia biancoverde: sono queste le motivazioni che hanno spinto ildel presidente Carlucci a non privarsi affatto del suo estremo difensore, giovinazzese purosangue classe '93.Dopo tantissime stagioni in cui ha sfoderato il meglio di se stesso, l'anno scorso ha avuto qualche prestazione al di sotto delle sue performance condizionata, però, da un infortunio occorso già nelle prime giornate del torneo che l'hanno costretto ad un rientro assai difficoltoso come, peraltro, da sua stessa ammissione.Ma la società sa di poter contare sulla sua voglia di riscatto e Di Capua ha voglia di dimostrare che è in grado di sfoderare parate all'altezza della sua notorietà. Ecco perché l'accordo delle due parti è stato raggiunto in tempi brevi: «Dopo l'infortunio della scorsa stagione che mi ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per circa due mesi e che non mi ha permesso di rendere al cento per centro ho dovuto stringere i denti per raggiungere la».«Quando ho incontrato la società per il mio possibile rinnovo sono rimasto soddisfatto per le parole lusinghiere espresse dal presidente che ha evidenziato la mia importanza nel roster in fase di allestimento.- ha concluso - e cercherò di dare il meglio di me stesso per questo club che ha rappresentato la mia vita sportiva».Così, mentre giugno scivola via, un'altra pedina fondamentale nello scacchiere del Defender Giovinazzo C5 che piano prende forma, è stata inserita.