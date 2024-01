Defender Giovinazzo ancora in casa: il ritorno parte con il Manfredonia

La prima giornata di ritorno del girone A di serie A2 Elite si giocherà questo pomeriggio, ma senza dubbio il match clou di questo primo turno del 2024 è rappresentato dalla sfida in cui ilospiterà il Manfredonia primo della classe in coabitazione con il Benevento.Proprio con i campani gli uomini allenati da mister Ceppi hanno dovuto subire, sabato scorso, una sconfitta assai severa (il finale), ma, nonostante quella biancoazzurra sia la seconda difesa più perforata del raggruppamento, conservano il primato in classifica.La gara di andata, seppur molto equilibrata fu vinta di misura (4-3) dai sipontini che avrebbero incamerato da quel momento in poi una serie di successi che li ha portati alla posizione attualmente occupata in graduatoria anche grazie alle 14 reti messe a segno dal nuovo arrivato Ronaldo.I ragazzi del tecnico, invece, dopo un inizio brillante, hanno rallentato la loro marcia registrando un'involuzione nella seconda parte del girone d'andata che li ha catapultati nei quartieri meno nobili della classifica: adesso sono undicesimi in piena bagarre play-out.Ma con il pareggio ottenuto con il Città di Melilli (3-3) nell'ultima giornata del girone d'andata sono emersi segni evidenti di ripresa che fanno ben sperare a cominciare, autore di una prestazione in grado di tenere in gara i suoi nei momenti più difficili.- ha detto il numero 15 biancoverde - per chiudere nel migliore dei modi il 2023 davanti al nostro pubblico: ho visto una squadra coesa che, per un soffio, non ha centrato la vittoria. Personalmente ho attraversato momenti difficili, ma adesso sto lavorando per ritrovare la serenità giusta ed esprimermi sempre al meglio».«Con il Manfredonia - ha concluso Di Capua - cercheremo di iniziare il girone di ritorno con un risultato che ci tolga dalle sabbie mobili».Sarà il sabato dell'Epifania, alle ore 16.00 al PalaPansini, a svelare chi, fra Giovinazzo e Manfredonia, potrà iniziare un 2024 brillante.