Giovinazzo C5, Di Capua rinnova: «Voglio ripagare la fiducia del club»

«Ho deciso di rimanere qui, sono molto contento per il rinnovo e spero di ripagare la fiducia della società nei miei confronti: gli ultimi sono stati anni in cui ho lavorato parecchio, a testa bassa,».Un filo di emozione e tanto orgoglio,commenta così il rinnovo fino al 2021 con il. «- ribadisce l'estremo difensore classe '93 -. Qui mi hanno fatto sempre sentire importante, sono sempre stato trattato con rispetto e quando hai a che fare con persone sincere puoi solo dare tutto ciò che hai per te stesso, ma soprattutto per loro».«Sono cresciuto e devo ringraziare in primis me stesso per non aver mai mollato - dice -, nonostante le numerose difficoltà che ho incontrato durante il percorso di crescita sportiva. Ora, però, devo dimostrare che tutti i sacrifici fatti sinora possono e devono essere ripagati:».Immancabile un commento sull'ultima annata della squadra: «Purtroppo l'ultima stagione sportiva - prosegue Di Capua - ci ha lasciatoperché purtroppo non sapremo mai come sarebbe finito il campionato di serie B. Chissà cosa sarebbe accaduto nelle ultime cinque giornate: noi sicuramente avremmo dato tutto per tentare la scalata al primo posto e festeggiare sul campo la promozione in serie A2».Sulla prossima regular season: «I numeri e le quotidiane mappe del contagio, la stessa che vorrei ritrovasse l'intero movimento italiano del futsal. Comprendo le difficoltà del momento - analizza il 27enne portiere biancoverde - ed è per questo che ho deciso di ripagare la fiducia del presidente. Personalmente sono in crescita e mi aspetto di tornare ai livelli del passato, lì dove tutti mi hanno conosciuto e apprezzato».«Qui mi hanno insegnato che si gioca col cuore con l'obiettivo di far divertire i nostri tifosi, che ci sono sempre ed è importante sapere di avere il loro sostegno. L'obiettivo - conclude - è quello di».