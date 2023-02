Defender Giovinazzo gelato all’ultimo minuto: il Benevento fa 1-1

Non c'è un vincitore: a Benevento la beffa arriva adall'ultima sirena per ilche comunque ritorna in Puglia con un punto d'oro e mostra segni di miglioramento rispetto alle ultime uscite stagionali dopo una gara ostica che i biancoverdi hanno condotto per quasi tutto il secondo tempo.Contro la squadra di casa finisce 1-1 (aproprio sui titoli di coda), un risultato senz'altro confortante dopo, ma amaro per le modalità con cui è maturato: i giovinazzesi del presidentesi rimettono comunque in piedi dopo il ko di sabato scorso e con i(tre a tavolino - gli isolani, a Giovinazzo, avevano schierato Abate, «in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica» inflitta nel 2022, uno sul campo)Al PalaTedeschi, mister Nitti s'affida dal primo minuto a Mambella, Vega, Arvonio, Palmegiani e Milucci, mentre Rafinha risponde con Palmiotto (Di Capua è out, mentre La Notte si siede in panchina), Piscitelli, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior. Assenti Fermino e Roselli.Il primo tempo si apre, dopo un appena pugno di secondi, con il mancino di Menini, al termine di una triangolazione con Silon, che centra il palo della porta giallorossa di Mambella, e prosegue con il tentativo di Vega bloccato a terra da Palmiotto. Poco dopo è un superlativo Mambella a sventare il vantaggio di Ferreira Praciano, servito in area da Menini, mentre dall'altra parte è il palo esterno a salvare gli ospiti sul destro dal fondo di Palmegiani.Ci provano anche Piscitelli e Ferreira Praciano, a cui rispondono, dall'altra parte Palmegiani, Arvonio, Brignola e Rennella con i padroni di casa che spingono sull'acceleratore per trovare il vantaggio, che però non arriva. Reti inviolate al riposo.Nel secondo tempo il Benevento stringe gli ospiti nella propria metà campo, ma subisce il vantaggio dei biancoverdi al 1': un autogol di Arvonio pressato da, autore dell'ultimo tocco prima che la palla superasse la riga bianca, sugli sviluppi di un'azione scaturita da un calcio d'angolo. È la rete dello 0-1, gara sbloccata.Lo svantaggio, però, non toglie lo spirito ai padroni di casa che tornano a rendersi pericolosi con Palmegiani, Cosentino e Rennella, su cui si fa trovare Palmiotto, ieri al suo esordio in serie A2. Piscitelli, su palla inattiva, Ferreira Praciano provano a spezzare il ritmo del Benevento, che ritorna ad affacciarsi in avanti con Melucci, bloccato in uscita bassa dal portiere ospite, e Brignola.E dove non ci arriva Palmiotto, ci pensa la traversa a fermare un destro di Toro. Le parate dell'estremo difensore del Defender Giovinazzo non si contano più (da applausi quella su Vega), ma quando i tre punti sembrava prendere la via pugliese, con i locali in power-play arriva la doccia fredda diche sotto misura trova l'insperato pareggio a soli 14 secondi dal fischio finale. Finisce 1-1., che allunga a quattro (due vittorie e altrettanti pareggi) la striscia di risultati utili di fila lontani da casa. Quattro punti in un solo giorno e quartieri alti del girone C di serie A2 di nuovo nel mirino.