Defender Giovinazzo C5, trasferta insidiosa sul campo del Regalbuto

Mettere subito da parte la sconfitta casalinga - la seconda stagionale - contro il Bulldog Capurso (2-5) è l'imperativo d'obbligo all'interno dello spogliatoio deldopo l'incidente di percorso avvenuto sabato scorso.Sarà la trasferta in terra siciliana a Regalbuto, contro l'ex team del tecnico, nella settima giornata d'andata del raggruppamento B del campionato di serie A2 Elite a dire di più sul percorso che i biancoverdi del patronavevano intrapreso sino alla vittoriosa trasferta di Roma.I siciliani hanno sinora ottenuto solofrutto delle vittorie maturate proprio contro il Capurso e il Cus Molise anche se hanno osservato già il turno di riposo e sono sicuramente decisi a riscattarsi dalla sconfitta di misura patita a Benevento nell'ultima giornata del torneo che è costata anche la squalifica del portiere Fichera, espulso e fermato per una giornata.Un roster, quello isolano del giovane, già collaboratore tecnico alle strette dipendenze dell'allenatore giovinazzese, ritoccato in alcuni elementi rispetto alla scorsa stagione sportiva viste le partenze dei varie l'arrivo del giapponese, laterale che in carriera vanta numerose presenze con la Nazionale nipponica U19 e U20, e diI pugliesi partiranno per Regalbuto con l'organico privo di assenze di rilievo e col portiereche sta sfoderando prestazioni che vanno ben al di là della sua giovane età. «Sto attraversando, avverto la responsabilità del ruolo che ricopro - ha detto l'estremo difensore biancoverde -, ma il mio impegno durante gli allenamenti settimanale mi consente di superare le difficoltà della gara».«Finora come squadra abbiamo dimostrato di essere un organico di valore,e ci accompagnerà sino a Regalbuto - conclude La Notte - per affrontare un impegno che si presenta ostico».L'appuntamento per seguire un avvincente match al Palasport Papa Giovanni Paolo II di Regalbuto è per oggi pomeriggio alle ore 16.00 in diretta sul sito web futsaltv.it.