Defender Giovinazzo C5-Ternana, quattro gol e un punto a testa

Un pari che serve a poco (il terzo stagionale per il, addirittura il quinto per la), ma che se non altro fa muovere di poco la classifica.Ilfinale del PalaPansini - ultima fatica del 2024, penultima d'andata nel girone B di serie A2 Elite - permette al sodalizio del presidente Carlucci di interrompere la striscia negativa fra le mura di casa (blitz esterni del Melilli e del Taranto) e di agguantare a, seppur provvisoriamente, il Mascalucia, in attesa dei provvedimenti del giudice sportivo: la formazione ospite, la Tombesi Ortona, non si è presentata in campo.Sul parquet amico, succede tutto nella ripresa: dopo il vantaggio di Piscitelli, i giovinazzesi prendono due gol in quattro minuti (di De Michelis e Mallouk). E per rimediareci vuole e lo firma Marolla (Pio) per il 2-2 conclusivo.Bernardo, senza Fanfulla, Palumbo e con Difonzo in panca, inizia con Di Capua, Sosa, Piscitelli, Teramo e Mejuto, mentre Pellegrini, con Sachet presente soltanto ad onor di firma, replica con Fagotti, Almadori, Corpetti, Mallouk e De Michelis. In avvio i padroni di casa fanno la gara (su Piscitelli e Mejuto è superlativo Fagotti), mentre gli ospiti accennano a qualche iniziativa con il solo De Michelis, fermato in uscita da Di Capua, e soffrono a contenere la pressione avversaria.Tra i più attivi c'è l'ultimo arrivato Teramo che impegna l'estremo umbro, col quintetto di casa che si getta furiosamente in avanti provandoci anche con Sosa, Piscitelli e Mejuto che non riesce nel tap-in sulla corta respinta di Fagotti dopo un fendente da fuori area del capitano di casa. Reti bianche al riposo.Al rientro, al 1',sblocca la sfida (1-0 su assist di Sosa), ma il vantaggio dura soli 9 secondi perchérisponde con un mancino dal limite dell'area che si infila sotto il sette: 1-1. La partita è piacevole, con i biancoverdi vicini al gol (Mejuto è fermato dalla traversa) e la Ternana che mette la freccia, al 4', con la palla diche in diagonale supera Di Capua, 1-2.Il Giovinazzo non ci sta:si incunea in area di rigore e supera Fagotti (2-2), mentre Mejuto e Sosa collezionano altri due pali a portiere battuto. Nel finale c'è spazio solo per i due Marolla nelle vesti di quinti di movimento, per l'ultimo tentativo di Teramo e per il salvataggio di Sosa su De Michelis, ma il risultato non cambia più.«Non sono qui a trovare alibi - ha detto a fine gara il capitano Piscitelli -, abbiamo provato con tutte le nostre forze a cercare di conquistare la vittoria che, purtroppo, non è arrivata.: dobbiamo lavorare in settimana e svuotare l'infermeria il prima possibile».I giovinazzesi, a secco di vittorie da più di un mese, rimangono nella zona calda della classifica: «In questo momento, per noi, l'aspetto basilare - ha continuato il laterale -perché, con l'organico al completo, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con chiunque».Nonostante l'attuale decimo posto «- ha concluso Piscitelli - perché se lo meritano la società, la città e tutti quanti noi che facciamo tanti sacrifici».