Defender Giovinazzo C5, scatta la fase a gironi

Archiviato il turno preliminare, l'edizione 2024/25 della, la competizione a cui sono iscritte tutte le formazioni dei campionati nazionali maschili, entra ufficialmente nel vivo.Questa sera, infatti, scatta il lungo percorso della fase a gironi anche per il, inserito nel gruppo S con altre quattro squadre:. Gli atleti diretti dal tecnico Palermo, infatti, ospiteranno al PalaPansini l', dopo l'esordio vincente con la Diaz Bisceglie, piegata col risultato di 5-1.La competizione a cui sono iscritte tutte le squadre dei campionati nazionali maschili, riservata anche quest'anno agli under 23, si è infatti aperta con 88 abbinamenti in gara unica, prima dei sedicesimi. Gli ottavi ridurranno ulteriormente il lotto delle pretendenti, i quarti, in programma a febbraio, definiranno i nomi di coloro che si giocheranno il titolo della sesta edizione della Coppa della Divisione nella kermesse del 18 e 19 aprile 2025.Accederanno ai sedicesimi le società che vinceranno i 21 raggruppamenti e le 11 migliori secondi dei gironi composti da 5 e da 6 squadre. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 19.00.