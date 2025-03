Defender Giovinazzo C5, la volata play-off parte con il Pescara

Otto punti da recuperare tra incertezze e possibilità. A cinque turni dalla fine della stagione regolare nel girone B di serie A2 Elite, ilinsegue le proprie ambizioni di post-season, pensando alla sfida interna di questo pomeriggio con l'Bisognerà vincere per rimanere aggrappati al, «ma non sarà affatto facile - ha dettoalla vigilia del match -. Ci aspetta, infatti, una partita molto dura, contro una squadra reduce dalla sconfitta nell'ultimo atto della Final Four di Coppa Italia e che, sicuramente, verrà in Puglia a giocarsi la partita.«Noi - ha detto ancora il portere giovinazzese - in queste settimane ci siamo preparati e allenati per affrontare al meglio la gara: la loro peculiarità è di certo il gioco con il quinto uomo grazie alla grande qualità dei giocatori a disposizione, ma noi siamo altrettanto preparati e ci faremo trovare pronti».Il Pescara del tecnico Palusci, che a Giovinazzo non potrà contare sul pivot Alves Junior (14 marcature finora), mentre saranno del match i vari Masi (13 reti), Dudù (10 gol), Rodriguez (9 gol) e Coco Schmitt, è secondo in classifica, il club diè ottavo. In mezzo cinque squadre racchiuse in otto punti. I biancoverdi dovranno vincere per alimentare le speranze di poter recuperare(l'Itria), distante 8 punti.«È un obiettivo che stiamo rincorrendo - ha detto ancora La Notte -, ma di certo abbiamo perso tanti punti persi lungo il percorso e le partite che hanno influito di più sono le prime di questo campionato. Del resto, abbiamo sempre cercato di dare il massimo il sabato come in settimana durante gli allenamenti». L'obiettivo della squadra di mister Bernardo, sino al termine, è quello di «cercando di portare più risultati possibili e onorare al meglio - ha concluso La Notte - questo campionato di alto livello».L'appuntamento è per questo pomeriggio al PalaPansini, fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.