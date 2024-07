Defender Giovinazzo C5, Fermino Lima è sul mercato

, classe '01, dopo tre stagioni consecutive con il, cerca squadra. Il laterale italo brasiliano, nativo di San Paolo e conosciuto come Lima, è figlio d'arte. Il suo papà, Edmar Fermino Lima, ha indossato la maglia biancoverde nel 2007.E proprio quell'anno, da tesserato della scuola calcio a cinque giovinazzese, cominciò a tirare i primi calci al pallone sul parquet del PalaPansini di viale Moro. Poi, quattordici anni più tardi, all'età di 20 anni, il ritorno in riva all'Adriatico da giocatore dotato di tecnica, velocità e capacità di leggere il gioco, doti che gli hanno permesso di essere più volte decisivo dapprimae poinell'ultima stagione sportiva dal laterale sudamericano pronto per una nuova avventura. Sempre con la stessa mentalità.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, ilaugura a Camisso Fermino, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.