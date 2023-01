Defender Giovinazzo C5, Faele ha rassegnato le dimissioni

non è più l'allenatore del. Questo il comunicato ufficiale: «Il G.S. Defender Giovinazzo C5 comunica che, nella serata di ieri,ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della squadra biancoverde».«La società - si legge nella scarna nota apparsa sulla paginasocietaria - le ha accettate serenamente. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi lunghi anni, il club augura al tecnico le migliori fortune per il suo futuro umano e professionale».L'allenatore di Giovinazzo, in panchina da settembre scorso, lascia i biancoverdi al settimo posto in classifica a quota, frutto di otto vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, reduce dal pareggio casalingo con la Polisportiva Futura.