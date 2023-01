Defender Giovinazzo C5, dopo le feste arriva la capolista Sala Consilina

Sarà la capolistaad essere ospite delal termine della lunga sosta natalizia iniziata il 17 dicembre dopo la vittoriosa trasferta a Canicatti.I campani sono i più seri indiziati alla vittoria del torneo di serie A2 e d'altronde il loro organico, già con un tasso tecnico notevolmente elevato impreziosito dae bombercapocannoniere del girone C con 23 reti, è stato ulteriormente puntellato con l'arrivo a dicembre diche ha reso ancora più fondati i progetti per il salto di categoria.All'andata terminò con un pirotecnico pareggio (5-5) denso di spettacolo, con una tripletta di Volonnino che non potrà essere schierato al PalaPansini da mister Oliva perché squalificato dal giudice sportivo. Il match è sentito soprattutto da parte dei padroni di casa: il team biancoverde, infatti, è a caccia di punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica, soprattutto in vista di un mese che sarà a dir poco intenso per gli impegni ravvicinati di Coppa (a Genova, con la Sampdoria) e campionato.Per tirare le somme di un anno che ha riservato alpiù gioie che dispiaceri e soprattutto alla vigilia di un mese di gennaio che si prospetta molto caldo è statoa fare il bilancio dell'anno appena passato: «Il 2022 si è chiuso con una spiacevole notizia per la nostra squadra in seguito alla scomparsa del nostro presidente onorarioche rappresentava per noi una persona importante.«Per passare alle più liete vicende sportive - ha continuato il team manager - è sicuramente la qualificazione allail ricordo indelebile dello scorso anno senza tralasciare un campionato giocato sempre tra le prime della classe». Sul campionato di serie A2: «Il torneo di quest'anno iniziato in sordina, anche per una rosa in parte rinnovata in linea con le nuove disposizioni federali, ha cominciato già a darci soddisfazioni appena il gruppo si è coeso».«Ma in questo bilancio non voglio dimenticare assolutamente quanto di buono ha fatto vedere il nostro settore giovanile vincendo l'anno scorso iloltre ai risultati positivi che sta ottenendo la nostra. Ci aspetta adesso - ha sottolineato il dirigente - un mese di gennaio a dir poco impegnativo tra campionato e Coppa Italia visti i match ravvicinati a cominciare da quello difficile di sabato con la capolista Sala Consilina».«Un ringraziamento per tutto ciò che stiamo facendo non può che essere rivolto anche al nostro main sponsor Defender e ai nostri sponsor storici», ha concluso Marzella. Per chi non vorrà perdersi una partita che si preannuncia spettacolare l'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini.