Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio»

I biancoverdi di mister Menini saranno impegnati nel tour de force capitolino: in programma due partite fra sabato e lunedì

Giovinazzo - sabato 14 febbraio 2026 9.46
Alexandre Menino Divanei ha parlato alla vigilia della prima delle due sfide fra il Defender Giovinazzo C5 e la Lazio, la prima in programma sabato pomeriggio valida per la diciannovesima giornata del girone B di serie A2 Elite.

L'universale brasiliano, con un passato in Champions e arrivato in biancoverde a gennaio dello scorso anno, ci tiene tremendamente a continuare la serie positiva che ha portato il club di Carlucci al terzo posto a quota 35 punti, con una lunghezza di vantaggio proprio sui biancocelesti.

«Conosciamo l'importanza di questa partita - ha detto Divanei -, una vittoria ci porterebbe molto vicino alla qualificazione ai play-off. Tuttavia, sappiamo che non sarà una partita facile, ci separa appena un punto. Speriamo di continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, giocando con tanta voglia e fiducia per portare a casa la vittoria».

Al cospetto della squadra di Menini, la Lazio, che all'andata espugnò il PalaPansini, è reduce dal ko sul campo del Sulmona: mister Grassi, che non potrà contare sul venezuelano Dominguez (capocannoniere con 18 reti) e su Pizzi, entrambi squalificati, si affiderà, tra gli altri, al brasiliano Caique Da Silvia, che ha messo a segno 11 gol proprio come Lupi e l'argentino Nardacchione.

Lunedì, invece, le due squadre si affronteranno ancora una volta a Roma per la Coppa Italia di serie A2 Élite, viatico necessario per accedere alla Final Four nelle Marche di fine marzo: «Sarà una partita completamente diversa perché chi perde sarà eliminato - ha detto ancora Divanei -. Saremo esausti perché la partita di sabato sarà molto intensa per entrambe le squadre, ma siamo pienamente in grado di vincere e tornare da Roma qualificati per la fase successiva della Coppa Italia».

La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palatorrino di Roma. Fischio d'inizio posticipato alle ore 18.00.
