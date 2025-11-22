Defender Giovinazzo C5, con il Sulmona è caccia al tris di vittorie

Manca una casella alper chiudere il tris. L'occasione arriva col Sulmona Futsal: con i tre punti il club del patroncompleterebbe la riga delle vittorie di fila nel raggruppamento B di serie A2 Elite, nel sabato pomeriggio che segnerà il ritorno al PalaPansini di, otto anni dopo l'ultima volta.I biancoverdi di Menini, infatti, sono fermi a due successi (Melilli e Cus Molise), manca solo un piccolo passo che però rappresenterebbe tanto: con tre indizi si avrebbe la prova della continuità. «Quella di sabato scorso, con il Cus - ha detto- è stata una partita emozionante:, soprattutto quando si gioca in casa. Abbiamo giocato una partita solida nonostante i gol subiti ed è per questo che dobbiamo migliorare in difesa. È stato meraviglioso - ha detto - vedere la gioia del pubblico a fine partita., speriamo di continuare a dare gioie ai nostri tifosi».Le risposte definitive arriveranno contro la formazione ovidiana di mister Ricci e di Douglas Nicolodi (9 reti, nel suo palmares uno scudetto e una Supercoppa italiana) che arriverà in Puglia con il morale alto dopo la vittoria col Soverato. «Sarà un'altra partita difficile, contro una squadra composta da giocatori esperti - ha detto ancora l'atleta brasiliano -.. È un giocatore che conosce già molto bene l'ambiente e spero che ci aiuti a raggiungere questa vittoria, per noi importante per rimanere nelle zone alte alla classifica».L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, diretta streaming sul sito Vivo Azzurro TV.