Defender Giovinazzo C5, con il Sulmona è caccia al tris di vittorie

Divanei: «Sarà un’altra partita difficile». Esordio per Cutrignelli, gara in diretta sul sito Vivo Azzurro TV

Giovinazzo - sabato 22 novembre 2025 12.35
Manca una casella al Defender Giovinazzo C5 per chiudere il tris. L'occasione arriva col Sulmona Futsal: con i tre punti il club del patron Carlucci completerebbe la riga delle vittorie di fila nel raggruppamento B di serie A2 Elite, nel sabato pomeriggio che segnerà il ritorno al PalaPansini di Cutrignelli, otto anni dopo l'ultima volta.

I biancoverdi di Menini, infatti, sono fermi a due successi (Melilli e Cus Molise), manca solo un piccolo passo che però rappresenterebbe tanto: con tre indizi si avrebbe la prova della continuità. «Quella di sabato scorso, con il Cus - ha detto Menino Divanei - è stata una partita emozionante: vincere è sempre bello, soprattutto quando si gioca in casa. Abbiamo giocato una partita solida nonostante i gol subiti ed è per questo che dobbiamo migliorare in difesa. È stato meraviglioso - ha detto - vedere la gioia del pubblico a fine partita. Stiamo facendo un buon campionato, speriamo di continuare a dare gioie ai nostri tifosi».

Le risposte definitive arriveranno contro la formazione ovidiana di mister Ricci e di Douglas Nicolodi (9 reti, nel suo palmares uno scudetto e una Supercoppa italiana) che arriverà in Puglia con il morale alto dopo la vittoria col Soverato. «Sarà un'altra partita difficile, contro una squadra composta da giocatori esperti - ha detto ancora l'atleta brasiliano -. Speriamo che l'arrivo di Cutrignelli ci dia una mano, ha esperienza e qualità. È un giocatore che conosce già molto bene l'ambiente e spero che ci aiuti a raggiungere questa vittoria, per noi importante per rimanere nelle zone alte alla classifica».

L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, diretta streaming sul sito Vivo Azzurro TV.
  • Giovinazzo Calcio a 5
