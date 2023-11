Defender Giovinazzo C5, con il Capurso per continuare a sognare

Smaltita l'euforia della vittoria - la terza stagionale, la seconda in soli quattro giorni - del, sperata ma inattesa alla vigilia, sul campo della Roma C5 nel turno infrasettimanale del campionato di serie A2 Elite, la sesta giornata del girone B propone un altro match, tra le mura amiche contro il, che promette grande spettacolo.Il 2-4 nell'arena del PalaTolive, poi, ha lanciato il club del presidentenelle zone nobili della classifica (i biancoverdi sono a quotaa pari merito con il Benevento e a -2 dalla capolista Manfredonia).E per questo il derby fra le uniche due squadre baresi del raggruppamento si presenta già come una sfida al vertice della classifica: il team allenato da mister Guarino ha sinora incamerato 6 punti, ma ha osservato già il turno di riposo previsto dal calendario e quindi ha disputato una partita in meno rispetto ai biancoverdi.E poi anche il morale e la forma fisica degli ospiti sono ottimali considerato il successo, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto a Campobasso, conquistato contro l'ormai ex capolista Benevento, superata 3-1 conin copertina, senza dimenticare i vari, ex di turno.Qualche centinaio di chilometri più a nord, invece, è stato, con la sua personale doppietta (suoi i gol dell'1-2 e dell'1-3) e la sua prestazione, a prendersi con pieno merito la scena romana, manifestando momento felice che sta attraversando: «Mercoledì a Roma abbiamo conquistato una vittoria contro una delle favorite del torneo, pur privi ancora di due pedine fondamentali come».«Sono contento della doppietta messa a segno - ha proseguito Menini -, ma adesso non dobbiamo cullarci sugli allori perché la partita contro il Capurso, che ci attende sabato, sarà insidiosa, ma sono convinto che grazie agli insegnamenti tattici dell'allenatore Bernardo ci faremo trovare».E con queste premesse, quello di oggi pomeriggio, sarà un derby da non perdere nella cornice del PalaPansini. Il fischio d'inizio è alle ore 16.00, la gara sarà trasmessa in diretta sul sito futsaltv.it.