Defender Giovinazzo C5, Bernardo: «Arrabbiati e vogliosi di rivalsa»

«Siamo arrabbiati, ma vogliosi di rivalsa». Così, tecnico del, ha presentato la sfida interna di questo pomeriggio contro laultimo ostacolo del 2024 nel dodicesimo turno del girone A di serie A2 Elite.I biancoverdi del presidente, che in campionato non vincono da oltre un mese (2-4 esterno sul campo della Lazio), sono reduci da due sconfitte consecutive (in casa con il Taranto e a Fasano contro l'Itria): un percorso in negativo (appena un punto racimolato nelle ultime quattro gare) che ha fatto scivolare i biancoverdi, a pari merito con la Roma C5,«Alla sfida con la Ternana - ha detto l'allenatore campano -dopo la brutta prestazione con l'Itria: da parte nostra c'è voglia di rifarsi, di girare questo momento difficile con tutte le nostre forze e di chiudere al meglio il 2024 fra le mura di casa».Quella umbra, però, nonostante il penultimo posto in classifica, è una squadra in salute ed è reduce da cinque punti nelle ultime quattro partite: allenata dal tecnico Pellegrini può contare sul laterale Sachet, brasiliano e autentico top player con 7 reti all'attivo, oltre al pivot De Michelis (6 gol, in rossoverde dal 2019) e al laterale spagnolo Mallouk giunto a novembre. Non sarà in Puglia, invece, il laterale giapponese Ogata che ha lasciato Terni prima di Natale.Quella di sabato sarà la prima gara interna per Teramo, colpo invernale del club biancoverde. «Non so se arriveranno altri giocatori - ha detto Bernardo -. Il mercato, negli ultimi tre anni, è diventato un po' complicato. Io mi concentro sempre sul materiale umano che ho a disposizione e i giocatori - ha concluso - sono consapevoli che ognuno ha il proprio ruolo e le proprie responsabilità in questo club».L'appuntamento, l'ultimo del 2024, è per questo pomeriggio, al PalaPansini, con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.