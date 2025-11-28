Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania

Nei giorni scorsi è stato trovato l'accordo per la rescissione contrattuale anticipata tra ilIl centrale difensivo siciliano classe '06, di proprietà della Meta Catania con cui ha esordito nel campionato under 17 conquistando la Final Four di categoria, prima di passare, nel 2023, alla Gear Piazza Armerina, ha risolto consensualmente il vincolo sportivo che lo legava al sodalizio del patronsino al termine della stagione sportiva 2025/26, tornando allaNel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo augura ad Amorelli, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo,. «Le nostre strade si separano - dice il team manager Marzella - ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».