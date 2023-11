Defender Giovinazzo C5, a Campobasso per invertire la rotta

Invertire la rotta. Questo il compito delnella trasferta di Campobasso, dove il club del patronaffronterà questo pomeriggio, nel nono turno del girone B di serie A2 Elite, ilper tornare in Puglia con una vittoria rigenerativa.Il momento dei biancoverdi non è semplice -contro Capurso, Regalbuto e Itria -, come ha ammesso anche il team manager dei giovinazzesi,, alla vigilia della gara in Molise. Di certo - ha detto - siamo scivolati in un momento negativo, ma occorre subitoe tornare a quelli che siamo stati appena venti giorni fa nella trasferta di Roma», coincisa con l'ultima vittoria, fra l'altro ottenuta fuori casa (2-4), degli uomini del tecnico«Anche contro il Capurso - ha proseguito il dirigente - la squadra ha fatto una partita seria. È vero, purtroppo abbiamo perso, ma la prestazione è stata positiva, mentre quelle contro il Regalbuto e soprattutto l'Itria in casa sono state due gare mal giocate dai primi minuti e proprio per questo dobbiamo. Le sconfitte vanno analizzate, ma subito dopo non si vede l'ora di tornare a giocare e dimostrare il valore di una squadra come questa che ha l'obbligo di farlo in tutte le gare e in tutti gli allenamenti».A partire dal prossimo impegno sul campo deldel raggruppamento centromeridionale con soli 2 punti, ancora a secco di vittorie e il secondo attacco meno prolifico d'Italia (13 gol fatti) solo dopo quello del Pistoria: nonostante questo, l'allenatore Sanginario atleti del calibro del laterale slovacco Turek, del centrale verdeoro Bocca e dell'universale spagnolo Quilez, senza dimenticare i portieri Mazzaglia e Oliveira.«Con il Cus Molise - ha detto Marzella - dobbiamo affrontare la partita nel migliore dei modi sin dai primi minuti e fare quello che serve per avere la meglio su un avversario che, proprio come noi, ha bisogno di fare punti. Mi aspetto, dunque,, da impattare con l'atteggiamento giusto: dobbiamo correre tanto, dimostrare tanta forza e grande compattezza», ha concluso.La gara per cercare di invertire la rotta, al PalaUnimol di Campobasso, si disputerà questo pomeriggio. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.30.