Coppa Italia, il Giovinazzo C5 si qualifica se…

Ilcerca l'impresa contro ilnel terzo ed ultimo match del triangolare 4, inserito nel gruppo 7 dellacadetta, in programma sabato pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini (ticket d'ingresso fissato a 3 euro per gli uomini e a 2 euro per le donne, ndr).Dopo l'con cui le Aquile Molfetta hanno superato, lontano da casa, il Playled Canosa, i biancoverdi di casa proveranno a vincereUna rimonta davvero complicata, quasi impossibile.«Sarà una partita da dentro o fuori, diversa dalle altre - fa sapere, che potrà contare anche sull'ultimo arrivato-, in cui la differenza reti sarà fondamentale. Non basterà vincere, bisognerà farlo con 5 gol di scarto. Sarà dunque una partita molto difficile: la mia squadra, tuttavia, vive un buon momento, è reduce da quattro vittorie consecutive, sta giocando molto bene».«Io sono molto contento di questo finale di 2019: siamo a due punti dalla vetta del girone F di serie B, quindi dobbiamo approfittare di questo nostro splendido momento di forma per vincere e passare il turno in Coppa Italia.».Il Giovinazzo C5 deve vincere con 5 gol di scarto per passare direttamente il turno e qualificarsi senza giocare i supplementari. Il successoqualificherebbe i biancoverdi al turno successivo.