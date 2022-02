Coppa Italia, il Giovinazzo C5 impegnato sul campo del Cosenza

Martedì di Coppa Italia per ilimpegnato nel domicilio del Pirossigeno Cosenza, vice capolista del girone D di serie A2 a -1 dalla prima della classe Città di Melilli.«Siamo partiti all'inizio della stagione con il proposito di far crescere la squadra, migliorare il rendimento e il punteggio degli anni scorsi - ha detto alla vigilia il responsabile tecnico- e finora ci stiamo comportando molto bene: stiamo lassù in classifica e abbiamo raggiunto gli spareggi della Coppa Italia. La partita è sicuramente difficile, loro arrivano alla sfida dopo una convincente vittoria contro la Polisportiva Futura, che al momento rappresenta una delle squadre più in forma del momento».I calabresi, infatti, nell'ultima di campionato, hanno piegato fra le mura di casa la quinta forza del raggruppamento: la formazione allenata da Tuoto può contare su elementi di estrema affidabilità come Scigliano che l'anno scorso ha vinto il campionato di serie A2 con il Manfredonia, Grandinetti, Gonzalez e, non ultimo, l'exsempre pericoloso.«Sappiamo che è una gara importante - ha proseguito Foletto - e. Andremo a Cosenza con l'umiltà e la consapevolezza di potercela giocare a viso aperto, consci della potenzialità dell'avversario». Vedremo se il Giovinazzo C5, martedì sera alle ore 20.00 in quel di Cosenza, sarà stato in grado di continuare a stupire.