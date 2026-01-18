Fabiana Fusaro sul podio inglese
Fabiana Fusaro sul podio inglese
"Champions of tomorrow", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro

L'ASD Dance Team in grande spolvero a Blackpool

Giovinazzo - domenica 18 gennaio 2026 Comunicato Stampa
A Blackpool in Inghilterra - all'interno dei Winter Gardens - dove ha sede l'Empress Ballroom, il Tempio mondiale della Danza, si è tenuto il 40° Champions of Tomorrow uno degli eventi di danza di grande prestigio a cui ambiscono molti ballerini. In pista da ballo anche Giovinazzo ha portato i suoi talenti.

Fabiana Fusaro, accompagnata dal suo M° Damiano Bologna dell'a.s.d. Dance Team Giovinazzo, si è classificata al 2° posto su 40 partecipanti nella disciplina Solo Latin, cat. Under 16 elite per la combinata Cha cha-Jive, oltre che semifinalista nella combinata 5 balli Under 14 e Under 16. Terza classificata poi, in Paso Doble su ben 60 competitori.

A confermare i grandi risultati, insieme al Maestro Damiano Bologna, nelle disciplina di coppia PRO-AM (Professionista-Amatore) e TS (Teacher-Student) si sono aggiudicati anche un 1° posto per il Paso Doble e quinti classificati nella combinata 2 balli. Grandi soddisfazioni ed emozioni indescrivibili di ritorno da questo evento internazionale, per riprendere a studiare e prepararsi per i prossimi appuntamenti. Non resta che complimentarsi e augurare loro un futuro di successi.
