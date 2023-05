Dance Team Giovinazzo, un aprile ed un inizio di maggio ricchi di soddisfazioni

Dal 23 al 26 aprile scorso, nell'elegante cornice del teatro Cavallino Bianco di Galatina, è stata celebrata la decima edizione delun appuntamento internazionale di danza con ballerini, ospiti e giudici di grande importanza provenienti da tutta Italia e dall'estero.Tra i partecipanti, la, guidata dal Presidente Pasqua Germano e accompagnata dal trainer Damiano Bologna, che con il suo team di ballerine composto da Arianna Calenzo, Margherita Congiú, Fabiana Fusaro, Rosemary Silecchia, Elena Verolino e Anna Zaza, ha raggiunto ottimi risultati. In questo contesto d'eccezione sono arrivate due Medaglie d'oro una per Congiú Margherita, nella categoria Assolo Show Latin, l'altra per Silecchia Rosemary nella categoria Solo Latin Rumba under 13. Tutte le altre sono state finaliste nelle varie categorie di ballo "solo latin".Le stesse atlete di danze latino-americane latin style e la coppia di Danze Standard Classe A, formata da Domenico Fiore e Cinzia Mastropasqua, domenica 14 maggio a Francavilla Fontana hanno preso parte al Campionato Interregionale Open ANMB 2023.Un'intensa giornata all'insegna della bella danza, ricca di competizioni. Alla presenza di moltissimi ballerini, giunti da tutta la Puglia e regioni limitrofe, gli atleti dellasi sono esibiti al cospetto di una strepitosa giuria ottenendo tutti risultati importanti, un pieno di medaglie e soddisfazioni a dimostrazione dell'intenso percorso artistico realizzato finora.Un modo insolito e speciale di trascorrere la Festa della Mamma. Tecnica, passione, impegno, sacrificio e soddisfazione: c'è tutto questo e molto altro nella