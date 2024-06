La Dance Team Giovinazzo protagonista al Campionato Nazionale Open

Grande successo riconfermato per uno degli eventi di Danza più attesi della Puglia.Il4, svoltosi a Francavilla Fontana, dal 31 maggio al 2 giugno, che ha visto alternarsi in pista migliaia di ballerini in tantissime discipline. In giuria la Maestra e preparatrice di esami Pasqua Germano e tra gli organizzatori ilGrandi soddisfazioni per gli atleti dell'associazione locale, guidate dalla maestra e direttrice artistica Pasqua Germano, dal maestro di danze standard Lorenzo Masciale e dal trainer Damiano Bologna. Tra i protagonisti di questo campionato nazionale la coppiache si sono aggiudicati il titolo di Vice Campioni Nazionali Senior Classe A.Tra le giovani atlete spicca la danzatriceche porta a casa, su 80 ballerine partecipanti, nella categoria solo latin classe B 12/13 anni grandi risultati: un 5° posto nella disciplina del Samba, un 4° posto nelle discipline Cha Cha Rumba e Jive e una bellissima medaglia di bronzo nella disciplina del Paso Doble .L'atleta Anna Zaza porta a casa due semifinali nelle discipline del Cha e della Rumba.Per le atletedei quarti finale su 80 ballerine in gara ed infine per Serena Liguori una semifinale Samba su 40 ballerine partecipanti.I maestri Pasqua Germano e Lorenzo Masciale si sono detti entusiasti del lavoro svolto dai loro atleti e sono già a lavoro per la prossima competizione, questa volta in campo internazionale, prevista i prossimi 29 e 30 giugno ad Atene. Un'altra vetrina importante per i talenti giovinazzesi.