"Campioni di Ballo" ha fatto centro

6 foto Campioni di Ballo

Nella serata di domenica 7 agosto è andato in scena uno show ideato e realizzato davvero bene, l'edizione numero cinque diche ha registrato un positivo risultato. L'evento è stato organizzato dall'dei maestrio ideatori del format di questo show. A condurre la lunga serata il celebre ballerino e coreografoe la ballerina professionistagradevoli padroni di casa che hanno sfogliato le pagine in danza e in musica dello show apprezzato dal folto pubblico accorso in piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo. L'iniziativa patrocinata dalla Città di Giovinazzo- Assessorato alla Cultura, ha avuto quale partnership l'ANMB- Associazione Nazionale Maestri di Ballo; durante la serata il presidente nazionale Pierluigi Petracca, ha nominato e premiato Francesca Roberti dell'Asd Dance Team di Giovinazzo a componente della suddetta associazione e maestra di ballo, un interessante riconoscimento per la nostra concittadina. Lo spettacolo ricco di momenti gradevoli ha proposto innanzitutto la gara tra i team match, vinta dalla squadra rossa che ha ballato su standard, classico, tango e solo latin.Per questa gara tra campioni di ballo sono giunte a Giovinazzo personalità appartenenti a differenti ambiti tra cui l'étoile, giudice speciale. Nel suo saluto, passando sul red carpet ha raccontato di una sua esperienza o meglio del suo iniziale disappunto, da rigoroso ballerino di danza classica, nei confronti del musical, atteggiamento poi modificatosi dopo una lunga permanenza di lavoro a Londra. Infatti, al suo rientro in Italia con Saverio Marconi della Compagnia della Rancia ha portato in scena il musical " Sette spose per sette fratelli " esperienza più che positiva che ha posto in evidenza la perfetta fusione tra ballo, musica e canto. Da quell'esperienza si è ricreduto sulla tipologia di spettacolo, il musical, che racchiude tanto di bello. Ha, inoltre, sottolineato quanto impegno e sacrificio sono racchiusi nella carriera di un ballerino e che i genitori devono supportare i loro figli, sostenerli quando si scopre il talento e la passione per questa arte meravigliosa. Nel suo saluto in apertura, il sindaco Michele Sollecito ha affermato che lo spettacolo dei ballerini avrebbe «restituito la bellezza che c'è nella danza».L'assessore Cristina Piscitellli ha rilevato quanto la serata sia stata una vetrina turistica per la città mentre l'onorevole Francesca Galizia ha posto le basi per la futura attenzione che dedicherà al territorio, anche se non si candiderà. Il presidente nazionale ANMB Pierluigi Petracca ha posto l'accento sull'importanza di diffondere tutto quello che di bello è racchiuso nella danza e nel ballo e su quanto impegno si dedica a iniziative come quella svoltasi a Giovinazzo.Tante le performance, tutte di qualità a suggellare la bellezza dell'evento, la musica dal vivo di ottima fattura della Grande Orchestra Italiana, il coreografo nonché ballerino Valerio Moro, il gruppo vocale, pugliesi doc, dei Mezzotono, deliziosi nei suoi interventi a voce nuda con musicalità e poi ancora il giovane ballerino di danza classica Mattia Ignomiriello, venticinque anni. Questo bel talento della nostra città, è stato premiato da Raffaele Paganini che lo ha elogiato per la preparazione e gli ha fatto notare che studiare sempre e bene porterà a risultati altissimi.La danza aerea emozionante di Danilo Amoruso, la sfilata di moda di "Via della Spiga" di Milano per aggiungere altra bellezza. Lo spettacolo è stato molto apprezzato ha proposto la performance delle bimbe più piccole impegnate nella baby dance, davvero deliziose. Tanta meraviglia per le ballerine del "solo latin", ragazze under undici, splendide nelle loro individualità e coreografie anche nello "show latin" su brani di Loredana Bertè. I nostri complimenti a loro e alle mamme speciali che le seguono dando loro forza e al contempo autonomia. Il risultato di questa dedizione al ballo è racchiuso nelle sapienti mani dei maestri di ballo dell'Asd Dance Team di Giovinazzo. A tutti loro vanno le congratulazioni per l'impegno profuso che mette in risalto la bellezza e l'incanto racchiuse nel ballo.