Domenica con la danza al PalaPansini di Giovinazzo

Giornata all'insegna della Danza sportiva al PalaPansini di Giovinazzo.Domenica 19 marzo, Festa del Papà, oltre mille ballerini si sono avvicendati in pista, gareggiando nelle varie discipline, al cospetto di tre illustri ospiti d'eccezione che hanno accolto l'invito nella nostra città per questo evento sportivo.Steve Lachance, Veera Kinnunen e Nancy Berti hanno giudicato le varie fasi della competizione accompagnando gli organizzatori della Dance Team Giovinazzo per l'intera giornata. L'evento, sotto l'egida del CIPS - Centro Italiano Promozione Sportiva è stata l'occasione per visionare nuovi talenti ed ha ancora una volta messo in luce quanto la danza si elemento aggregante, vista la cornice di pubblico presente nell'impianto di viale Moro.Ai tre giudici d'eccezione è andata anche una pergamena della città di Giovinazzo, segno di ringraziamento per la loro professionalità e disponibilità.