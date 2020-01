L'ASD Dance Team Giovinazzo miete successi al Campionato regionale di Taranto

Nuovi successi per l, dopo i trionfi internazionali a Dublino di qualche mese fa. Il 2020 è iniziato con diversi titoli conquistati nelhanno infatti conquistato il titolo nelle danze latine over 16 classe A, così come le giovanissime under 9 guidate da Pasqua Germano hanno trionfato nella categoria Coreo Latin, arrivando secondo nel Sincro.Nell'Hip Hop, il team guidato da Stefania Corsano è giunto secondo nel Coreo Open Under 11, mentre un altro titolo è giunto dalla piccolanell'Assolo Show Latin under 9. Altro successo giovinazzese è stato griffato danel Solo Latin under 10, mentre la stessa atleta è salita sul secondo gradino del podio nell'Assolo Show Latin under 11.Bene anche le più maturecapaci di vincere il titolo nel Coreo Latin Under 15. Le prime due, in coppia, sono arrivate seconde nel Duo Latin Cl.C. under 14, mentre è giunta prima nel Solo Latin Cl.C della stessa categoria, Gaia Fiorello.Vincente anche da solache nell'individuale Solo Latin Cl.D under 14 è risultata la migliore in Puglia.Orgoglio per la compagine giovinazzese anche per l'esordio della coppia, guidate dal Maestro Lorenzo Masciale, dettosi orgoglioso della prestazione generale dell'ASD Dance Team Giovinazzo.Tuttavia da lui e da Pasqua Germano oltre al giusto riconoscimento per i loro allievi sono giunte anche parole di sprone per le prossime competizioni: bisogna lavorare a testa bassa e con la medesima umiltà per continuare a tagliare traguardi prestigiosi.