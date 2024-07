Dance Team Giovinazzo in grande spolvero in Grecia

protagonista alla rassegna svoltasi ad Atene che ha visto in grande evidenza i danzatori giovinazzesi, guidati dalla maestra Pasqua Germano e dal trainer Damiano Bologna.Tra i protagonisti di questo campionato internazionale le ballerineche hanno gareggiato nella categoria Solo Latin.«Come si dice... "buona la prima". Dopo tanto lavoro si esordisce in campo internazionale con il botto - ha dichiarato Germano al ritorno dalla capitale greca -. Le tre competitrici si sono confrontate con ballerine provenienti da tutta Europa, giudicate da giudici internazionali di grande spessore, e sono riuscite dopo 4 ore di competizione a salire sul gradino più alto del podio».Fabiana Fusaro ha infatti conquistato 14 medaglie d'oro e 2 di argento, per Margherita Congiù tre ori, tre bronzi, due quarti posti e due quinti, mentre Serena Liguori ha centrato ben sei argenti argenti, che hanno inorgoglito non solo i vertici societari, ma u po' tutto l'ambiente sportivo giovinazzese.«Lo studio e il lavoro in sala ripagano sempre - continua la maestra Pasqua Germano -, se fatti con umiltà e costanza. Sono queste le chiavi che portano i ragazzi ad ottenere risultati. Sono molto soddisfatta dell'impegno delle mie atlete. Questo è stato solo il debutto in campo internazionale. Ora arriva l'estate che non significa sto e si continuerà a lavorare per conservare ciò che hanno costruito fin qui con fatica».